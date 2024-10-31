В России перестал работать TikTok

30 сентября россияне в нескольких регионах столкнулись со сбоями в работе TikTok, как свидетельствуют данные Downdetector и «Сбой.рф». По информации экспертов, пик жалоб пришёлся на 0:30 по московскому времени, когда зарегистрировали 5556 обращений, после чего количество жалоб начало снижаться.

Больше всего сообщений о проблемах поступило от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Московской области. Сбои касались как устройств на Android, так и на iOS. В основном, пользователи жаловались на сложности с подключением, медленную загрузку контента и проблемы с работой приложения и сайта.

Важно отметить, что это не первый массовый сбой TikTok за последние дни. Аналогичные проблемы возникали и 29 сентября, снова с наибольшим числом жалоб от москвичей и жителей других крупных городов. Ситуация вызывает беспокойство, и пользователи продолжают следить за работой сервиса.