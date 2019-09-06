В России перестанут обучать некоторым рабочим профессиям

”Проект приказа предписывает остановить с 2021 года прием по программам, устаревшим и не соответствующим запросам современного рынка труда, и не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям”, — рассказали представители министерства.

Всего перечень “устаревших” специальностей вошли девять профессий и 23 специальности. Согласно официальному документу, подготовленному министерством, начиная с 2021 года закончится прием студентов на следующие профессии: автомеханик, мастер отделочных строительных работ, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик и так далее. Причем по словам все того же министерства, данные профессии спокойно могут быть переделаны в иные, после внесения в них изменений, соответствующих современному миру.