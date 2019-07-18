В России перестанут сажать за GPS-трекеры c AliExpress

Государственная дума России приняла в третьем окончательном чтении пакет законов, которые позволят смело покупать гаджеты в китайских онлайн-магазинах вроде AliExpress без опаски получить реальный срок.

Законы вносят поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которыми уточняется понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».

Поправки выводят из под действия статей УК и КоАП «находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и (или) геолокации, с открыто расположенными на них органами управления». Проще говоря, бытовые устройства с GPS и камерами теперь исключены из списка «шпионской» техники.

При этом производство, покупка и продажа настоящих средств негласного получения информации теперь наказывается штрафом до двухсот тысяч рублей или тюремным сроком до четырёх лет.

Внимание властей к проблеме «шпионских гаджетов» было привлечено на в 2017 году, когда на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину задали вопрос о «деле Васильева» и правомочности статьи 138.1 УК. Дело в том, что осенью фермера Евгений Васильев из села Лопатки Курганской области обвинили в покупке подобного «запрещенного техсредства». За заказ GPS-трекера на AliExpress для беглой коровы-рецидивистки ему грозили судимость, штраф до 200 тысяч рублей и до четырех лет тюрьмы. Президент пообещал урегулировать ситуацию.

В конце апреля 2018 года Генпрокуратура завершила проверку уголовных дел по статье 138.1 УК и пришла к выводу, что «закон имеет издержки».