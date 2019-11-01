В России пилот посадил за штурвал пассажирского самолета свою подругу

Рейс, в рамках которого произошел инцидент, проходил по маршруту Якутск - Батагай и выполнялся авиакомпанией ”ИрАэро”. Если верить словам пользователя, который первым сообщил о находке данного видео, приблизительная дата съемок — сентябрь-октябрь 2019 года. В видеоролике, к слову, прекрасно слышно, как пилот учит девушку управлять самолетом: ”Обратно, а теперь вправо. Теперь можно влево. Обратно теперь крути!”. В свою очередь девушка, указывая на навигационный дисплей самолета, спрашивает у своего молодого человека: ”Почему я не могу попасть?”, на что получает неожиданный ответ: ”Ну, я не знаю, почему ты не можешь попасть”.

”По итогам проверки будет дана оценка достоверности информации. Есть сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок”, — рассказали в пресс-службе ”ИрАэро” по поводу данного инцидента.