В России пилотов самолетов будут готовить с 12-летнего возраста

”Предлагается в качестве эксперимента организовать в 2020 году проведение первоначальной летной подготовки на планерах на базе Верхнехавского аэроклуба ДОСААФ России”, — заявил Шумский.

Так, новая программа позволит с 12-летнего возраста проходить первичную летную подготовку на специальных легких планерах начального класса моделей Бро-11М и Лак-16. По мнению руководителя департамента авиации ДОСААФ, нововведение положительно скажется на будущих специалистах летного дела, так как оно позволит людям, мечтающим связать свою жизнь с авиацией, как можно раньше набрать необходимый опыт. Стоит также отметить, что на сегодняшний день в России подобное обучение планеризму разрешается лишь по достижению 14-летнего возраста.