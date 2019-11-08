Наука и технологии
Сегодня 13:49
В России пилотов самолетов будут готовить с 12-летнего возраста
Таким образом планируется помочь молодым людям скорее начать практиковаться в любимом деле
Руководитель департамента авиации ДОСААФ России Андрей Шумский сообщил о том, что в России в 2020 году будет запущена экспериментальная программа первоначальной летной подготовки, в рамках которой пилотов начнут готовить с 12 лет.
”Предлагается в качестве эксперимента организовать в 2020 году проведение первоначальной летной подготовки на планерах на базе Верхнехавского аэроклуба ДОСААФ России”, — заявил Шумский.
Так, новая программа позволит с 12-летнего возраста проходить первичную летную подготовку на специальных легких планерах начального класса моделей Бро-11М и Лак-16. По мнению руководителя департамента авиации ДОСААФ, нововведение положительно скажется на будущих специалистах летного дела, так как оно позволит людям, мечтающим связать свою жизнь с авиацией, как можно раньше набрать необходимый опыт. Стоит также отметить, что на сегодняшний день в России подобное обучение планеризму разрешается лишь по достижению 14-летнего возраста.