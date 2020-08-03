В России планируется разработка 6G

Специалист рассказал, что в стране действительно стоит вопрос о разработке 6G. Однако также отметил, что данный планы все еще находятся на начальном этапе. Так, по словам Мантурова, 6G будут внедряться на уровне научно-исследовательских работ.

Также глава Минпромторга рассказали и о внедрении сетей пятого поколения в России. ”А по 5G имеется полное понимание, мы ждем от Минкомсвязи окончательно принятых решений для того, чтобы мы могли запускать свои инвестиционные проекты. С момента принятия решения и отмашки нужно от года до трех лет в зависимости от тех компонентов, которые предусмотрены в данном стандарте”, - поделился эксперт.