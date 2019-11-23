В России планируется разработка отряда боевых роботов

На данный момент технологии коммуникации роботов в отряде испытываются на базе экспериментальной платформы "Маркер", представленной в октябре текущего года. ”Задача формирования группировок в дорожной карте развития военной робототехники обозначена с 2020 года. К 2025 году мы должны эту задачу в фундаментальном и опытно-конструкторском плане закрыть, а потом уже перейти к интеграции этих роботизированных группировок в существующую автоматизированную систему управления Вооруженных сил”, - рассказал “РИА Новости” источник в оборонно-промышленном комплексе.

Согласно источнику, в настоящее время обсуждается возможность оборудования роботов стрелково-гранатометным модулем и 120-миллиметровыми минометами. Кроме того, отмечается, что способность запускать одноразовые дроны и летающие гранаты имеется у роботов уже сегодня.