В России планируется разработка танка будущего

За разработку нового танка будут отвечать специалисты Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники. При этом отличительной особенностью новой разработки должна стать двухзвенная конструкция, благодаря которой будет уменьшено давление танка на грунт и решена проблема роста массы военной машины. В передней части новинки расположится специальное отделение, в котором смогут находиться сразу до трех членов экипажа.

Само собой (так как это танк) новинка будет иметь и боевой модуль — башню, вооруженную электротермохимической пушкой. Помимо этого планируется, что новейшая отечественная разработка сможет похвастаться системой вертикального пуска самонаводящихся ракет, дальность полета которых составит до 12 км, лазерной ослепляющей установкой и генератором электромагнитных импульсов.