В России планируют начать контролировать сонливость водителей такси уже с 2022 года

По итогу, если новый проект федерального закона будет принят, то на такие машины установят специальные индикаторы, которые будут отслеживать сонливость таксистов. При этом, как пишет Lenta.ru, положение законопроекта предлагается ввести в действие уже с 1 сентября 2022 года.

Напомним, что ранее Минтранс уже представил законопроект, который предусматривает ответственность агрегаторов такси перед пассажирами в случае, если последние пострадают в ходе поездки. Эти нормы должны вступить в силу уже с весны 2023 года.

Подобные инициативы могут оказаться полезны, учитывая, что тот же Яндекс совсем недавно объявил о планах запустить тестирование полностью беспилотного такси, в котором будет отсутствовать контролирующий оператор, осенью 2021 года.