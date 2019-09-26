В России планируют наладить выпуск боевых роботов

По словам инвестора, в компании на данный момент стоит выбор между Россией и Казахстаном: “Вполне возможно, будет открыто производство либо в Казахстане, либо в России, но место не принципиально, так как это единое экономическое пространство”.

В основном General Robotics известна тем, что выпускает миниатюрных роботов на гусеничном шасси. Так, на выставке Eurosatory 2016 компания продемонстрировала тактического боевого робота собственного производства под названием DOGO. Робот, к слову, был вооружен пистолетом Glock-26, а на выставке DSEI-2019 был представлен DOGO второго поколения, вооруженный перцовыми баллончиками и ярким светом.