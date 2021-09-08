В России планируют ограничить скорость электросамокатов

На фоне этого, Минтранс решил внести поправки к ПДД, финальную редакцию которой и представил накануне, сообщает Коммерсант. Согласно нему, скорость передвижения электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах будет ограничена до 25 км/ч.

Что интересно, ранее речь шла и вовсе об ограничении скорости до 20 км/ч, но лишь в случае движения «вместе с пешеходами по тротуару».

На данный момент не совсем ясно, как будет контролироваться соблюдение ограничений. Одной из мер может стать использование во всех ввозимых в страну и производимых на территории России электросамокатах специального программного обеспечения. Оно будет перманентно ограничивать скорость устройств 25 км/ч.