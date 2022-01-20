В России планируют полностью запретить продажу электронных сигарет

Отмечается, что продажи электронных сигарет в России стремительно растут. Только лишь по данным депутатов, в 2020 году продажи подобных сигарет с учетом систем нагревания табака, по типу IQOS, составили около 47 млрд рублей, а объем отдельного нелегального рынка в интернете около 6,5 млн рублей. Парламентарии предполагают, что к следующему 2023 году оборот данных устройств может увеличиться в пять раз.

На данный момент, “вейпы” разрешается реализовывать лишь в специализированных магазинах. Авторы законопроекта считают, что эти устройства представляют собой “лазейку” “в мир никотиновой зависимости”, особенно для молодого поколения.