В России планируют разработать многоразовую метановую ракету

”В Роскосмосе утверждено техническое задание на создание на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе и жидком кислороде”, - поделились источники.

Ожидается, что уже в ближайшее время будет подписан контракт, подразумевающий разработку новой ракеты. Ключевой особенностью летательного аппарата, как сообщается, станет возвращаемая первая ступень, которая, за счет своих двигателей, будет иметь возможность осуществлять посадку после запуска. Также отмечается, что при создании грядущей ракеты в российской космонавтике впервые будет использован принцип design to cost, подразумевающий проектирование под определенную стоимость конечной пусковой услуги.