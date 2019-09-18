В России планируют разрешить электромобилям ездить по выделенной полосе

Согласно расчетам специалистов, среднее время траты на дорогу с работы домой у владельцев автомобилей на бензине составляет. Это время у водителей электромобилей может быть сокращено до 30% благодаря движению по полосе выделенной для общественного транспорта.

”Мы неоднократно заявляли, что для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать преференции для потенциальных покупателей. Это не только выезд на полосу общественного транспорта, но также возможность ездить по платным дорогам по сниженным тарифам, бесплатная парковка, налоговые послабления и другие инициативы. В идеале это должно касаться не только электромобилей, но и любого другого зеленого транспорта”, — сообщили эксперты.