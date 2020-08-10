В России планируют списывать деньги со счетов россиян без подтверждения

В данном случае речь идет о тех видах платежей, которые клиент заранее соглашается совершать. И если инициатива все же будет поддержана и реализована, то в дальнейшем подобные операции будут производиться без какого-либо участия клиента, т.е. сразу между банками (плательщика и получателя). Данный тип операций примечателен еще и тем, что в нем нет места платежным система, что в свою очередь позволит снизить их стоимость за счет отсутствия комиссии.

Стоит отметить, что судя по опубликованным данным, работать новая система будет следующим образом: плательщик заранее будет подписывать согласие на регулярное периодическое списание средств, после чего в оговоренное время будут совершаться переводы. В основу технологии, которая будет все это реализовывать, лягут открытые программные интерфейсы (Open API). Что же до действий банка плательщика, то он будет проверять только наличие согласия клиента и корректность выставленного ему требования.