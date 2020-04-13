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В России планируют ужесточить наказание за интернет-угрозы
Сейчас в законе за подобное не предусмотрено какое-либо наказание
Общественная палата РФ рассказала о том, что в России планируют ужесточить наказание за интернет-угрозы, а также оскорбления и травлю в интернете. Соответствующая инициатива уже направлена в Госдуму и Совет Федерации.
Так, в свежем документе говорится о том, что за угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью необходимо наказывать принудительными работами до семи лет, а в случае клеветы штрафовать на сумму до 6 млн рублей. К слову, прямо сейчас российское законодательство не предусматривает какого-либо наказания за подобные действия.
”Поскольку нормы права в отношении оскорблений и угроз действуют в нашей реальной жизни, они должны распространяться в том же объеме и на виртуальное пространство, граница с которым у нашего физического бытия стремительно стирается”, — заявила по этому поводу сенатор Ирина Рукавишникова.