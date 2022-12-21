В России планируют выпускать цифровые монеты, обеспеченные золотом

02:09, 21 декабря 2022
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В России планируют выпускать цифровые монеты, обеспеченные золотомОб этом заявил депутат Госдумы
В России планируют выпускать цифровые монеты, обеспеченные дальневосточным золотом. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о предложении выпускать в России коины (цифровые монеты), обеспеченные золотом.
Фото: Tribune.com.pk
Речь идёт о том, чтобы обеспечить цифровые монеты настоящим дальневосточным золотом. Также известно, что Центробанк планирует использовать криптовалюты для осуществления международных расчётов.
«У нас много инициатив, буквально вчера принесли ещё одну: собираются выпускать золотые коины, обеспеченные золотом на складах на Дальнем Востоке. На здоровье, закон есть, могут выпускать», — заявил Аксаков.