В России планируют выпускать цифровые монеты, обеспеченные золотом

Речь идёт о том, чтобы обеспечить цифровые монеты настоящим дальневосточным золотом. Также известно, что Центробанк планирует использовать криптовалюты для осуществления международных расчётов.

«У нас много инициатив, буквально вчера принесли ещё одну: собираются выпускать золотые коины, обеспеченные золотом на складах на Дальнем Востоке. На здоровье, закон есть, могут выпускать», — заявил Аксаков.