В России почти на треть подешевел iPhone 14 Plus

Цена флагманского iPhone 14 Plus с большим экраном значительно снизилась в России за почти два года с момента его анонса осенью 2022 года. В начале продаж устройство стоило от 95 тыс. рублей, но теперь его можно приобрести за менее чем 65 тыс. рублей, что означает более чем 30% снижение цены.

В различных магазинах iPhone 14 Plus доступен по разным ценам, включая минимальные предложения, около 60,9 тыс. рублей, но конечная цена может зависеть от конкретного региона. Также на стоимость влияют параметры устройства, такие как версия сим-лотка, объем памяти, выбранный цвет и другие опции.

Этот смартфон оснащён 6,7-дюймовым OLED-экраном, который по размеру сопоставим с экраном iPhone 14 Pro Max, однако имеет частоту обновления 60 Гц, в то время как у более дорогой модели она составляет 120 Гц. iPhone 14 Plus также выделяется продолжительным временем автономной работы, двойной камерой на 12 Мп и мощным процессором Apple A15 Bionic.