В России почти перестали покупать Windows для государственных учреждений

По информации, в рамках всего одной госзакупки в первом квартале 2023 года на Windows была потрачена 31 тысяча рублей. В течение 2022 года на эту ОС для государственных нужд было потрачено 57 млн рублей, что на 82% меньше, чем в 2021.

А в 2021 году российские госорганизации получили платные версии американской операционной системы на 326 млн рублей.

Причина — переход российских госучреждений на отечественные ОС: РЕД ОС и Astra Linux, которые базируются на Linux, входят в реестр российского ПО и сертифицированы Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК).

«В 2022 году опубликовали закупки только на 57 миллионов рублей — что на 82% ниже стоимости аналогичных закупок в 2021 году… в 2019 году было опубликовано 305 закупок на сумму 216,4 миллиона рублей, в 2020 году — 314 закупок на 282,2 миллиона рублей, в 2021 году — 414 закупок на 326 миллионов рублей», — сообщили в проекте «Контр.Торги».