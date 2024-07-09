В России почти в 2,5 раза увеличились мощности производства микросхем

Завод «Микрон», входящий в группу компаний «Элемент», значительно расширил свои производственные мощности для изготовления корпусированных микросхем, предназначенных для экстремальной электроники. Производственный участок площадью 1,5 тысячи м2 был модернизирован в рамках проекта, что позволило открыть новые чистые производственные помещения класса ISO 8 и установить 29 новых единиц оборудования, включая 8 российских разработок.

На новых площадях сборочного производства «Микрон» осуществляет ключевые технологические операции, такие как скрайбирование пластин, монтаж кристаллов, присоединение алюминиевых проводников и герметизация микросхем. Это расширение позволит увеличить выпуск микросхем для применения в приборостроении, машиностроении и других областях, где требуются устройства для работы в условиях с высокими перепадами температур, давления и радиации, например, в арктических регионах или при подземных работах.

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отметил, что развитие сборочного производства на «Микроне» включает внедрение 8 установок российского производства и создание 187 новых рабочих мест. Эти меры направлены на укрепление производственной базы и поддержку отечественного приборостроения и машиностроения.

Генеральный директор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова подчеркнула, что модернизация производства позволит удовлетворить потребности отечественных предприятий в микросхемах, используемых в условиях экстремальной эксплуатации. Она также отметила, что завод активно внедряет отечественное оборудование и комплектующие, а до конца текущего года планируется установка ещё 40 единиц оборудования, из которых 12 будут российского производства.