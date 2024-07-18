В России почти в два раза упала цена на iPhone 15 Pro

Цены на флагманский iPhone 15 Pro в России значительно снизились и теперь начинаются от 87,7 тыс. рублей, согласно данным портала «Палач». Когда смартфон появился в продаже осенью 2023 года, его стоимость колебалась от 150 до 170 тыс. рублей. Однако сейчас модель доступна по более низкой цене, что делает её более доступной для потребителей.

Новый iPhone 15 Pro предлагает потрясающие характеристики: 6,1-дюймовый OLED-дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц, мощный процессор A17 Pro и тройную камеру с основным сенсором на 48 Мп. В арсенале также ультраширокоугольный объектив на 12 Мп и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, что делает его отличным выбором для любителей фотографии и видеосъёмки.

Смартфон изготовлен в прочном титановом корпусе, что добавляет ему долговечности и надёжности. Несмотря на доступную стоимость модели на 128 ГБ, эксперты рекомендуют взять версию с более вместительным накопителем — 256 ГБ за 94 тыс. рублей. Это обеспечит пользователям достаточно места для хранения данных и приложений на долгие годы вперёд.