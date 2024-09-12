В России почти в два раза выросло число пользователей иностранных SIM-карт

В России заметно возрос спрос на SIM-карты зарубежных операторов, сообщают специалисты Mobile Research Group. К началу октября в стране использовалось около 1 миллиона таких «симок», что на 150 тысяч больше, чем в июле, и на 400 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

По словам аналитика Эльдара Муртазина, основная причина этого роста — блокировки иностранных интернет-сервисов, таких как ChatGPT и Netflix. Кроме того, в последние месяцы многие россияне столкнулись с трудностями при регистрации на сервисах Google с использованием российских номеров, что также подстегнуло интерес к зарубежным SIM-картам.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимир Зыков подтверждает, что спрос на такие «симки» действительно увеличился, так как они необходимы для доступа к зарубежным сервисам. Однако он отметил, что использование иностранных SIM-карт в России связано с дополнительными расходами, так как за них все равно придётся платить. В то же время партнёр ComNews Research Леонид Коник считает, что россияне могут проще воспользоваться виртуальными номерами для регистрации на иностранных сайтах, что позволяет избежать затрат на регулярные платежи зарубежным операторам.