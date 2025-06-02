В России почти в два раза выросло число взломов аккаунтов в нейросетях

В России заметно выросло число взломов аккаунтов в нейросетях и популярных иностранных ИИ-моделях. Специалисты «Информзащиты» сообщают, что с января по апрель 2025 года этот показатель увеличился почти вдвое по сравнению с тем же периодом 2024 года. Рост связан с тем, что нейросети стали намного популярнее, а функционал ИИ расширяется, и всё больше россиян начинают ими пользоваться.

Пользователи часто делятся с ИИ-ассистентами личной и конфиденциальной информацией, которая может сохраняться в чатах долгое время. Если злоумышленникам удаётся получить доступ к аккаунту, они могут использовать эти данные для организации целенаправленных атак. Кроме того, многие применяют ИИ для решения рабочих задач, что создаёт дополнительные риски утечки важных сведений.

Максим Бузинов из Центра технологий кибербезопасности, ГК «Солар» отметил, что вместе с ростом использования ИИ увеличивается и количество уязвимостей, связанных с безопасностью данных. По его словам, для создания действительно надёжных и доверенных ИИ-помощников нужно больше времени и ресурсов, чтобы найти баланс между инновациями и защитой пользователей.