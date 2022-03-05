В России подали в суд на Apple за отказ ремонтировать компьютеры и ноутбуки

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов отметил, что по российскому законодательству ни одна компания не имеет права останавливать работу, пока полностью не выполнит все гарантийные обязательства. По этой причине истец требует арестовать счета, а также имущество официального импортёра «Эппл Рус». Согласно иску, арест счетов должен продолжаться до тех пор, пока компания не возобновит поставку, продажи и техобслуживание российских клиентов.

Впрочем, по мнению экспертов, арестовать счета компании затруднительно, так как магазины принадлежат партнёрам, а офисы — арендованные.

При этом российский партнёр Apple заявил, что россияне, как и раньше, могут пользоваться App Store и Apple Pay, — работая с банками, не попавшими под санкции. Также говорится, что продолжает работу техподдержка, сервисы по ремонту и гарантийному обслуживанию и другой электроники.