В России подали заявку на регистрацию лекарства от COVID-19

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В России подали заявку на регистрацию лекарства от COVID-19Для лечения на дому
Пресс-служба Федерального медико-биологического агентства России сообщило, что они подали заявку в Министерство здравоохранения РФ на регистрацию препарата от COVID-19 под названием «Мир 19» для лечения в амбулаторных условиях.
Как уточняется в пресс-релизе, это лекарство планируют начать выписывать для использования на дому в первые дни после подтвержденного коронавируса у человека.
Сам препарат будет вводится ингаляционно, а его состав подобран специально, чтобы он поступал в верхние и нижние дыхательные пути.
«МИР 19» вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. В состав входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути
Пресс-служба Федерального медико-биологического агентства России
Ранее в декабре препарат уже проходил регистрацию для применения в условиях стационара.
Источник: ФМБА России