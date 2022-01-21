В России подали заявку на регистрацию лекарства от COVID-19

Как уточняется в пресс-релизе, это лекарство планируют начать выписывать для использования на дому в первые дни после подтвержденного коронавируса у человека.

Сам препарат будет вводится ингаляционно, а его состав подобран специально, чтобы он поступал в верхние и нижние дыхательные пути.