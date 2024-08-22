В России подешевел топовый iPhone 15 Pro Max

Флагманский смартфон Apple, iPhone 15 Pro Max, стал значительно дешевле в России, — его цена упала на 75 тысяч рублей. Когда он только поступил в продажу в прошлом году, его стоимость колебалась от 189 до 200 тысяч рублей. Теперь же средняя цена на этот модель составляет около 115 тысяч рублей, а в некоторых местах можно найти и совсем выгодные предложения, — начиная от 102,5 тысяч рублей.

Цена iPhone 15 Pro Max зависит от множества факторов, включая цвет, объем памяти и количество поддерживаемых SIM-карт. Обычно самые доступные варианты — это американские модели, которые работают только с eSIM и не поддерживают физическую SIM-карту. Поэтому покупателям стоит обратить внимание на эти детали, чтобы выбрать подходящий вариант.

Apple представила iPhone 15 Pro Max в сентябре 2023 года. Этот смартфон выделяется 6,7-дюймовым экраном, улучшенной батареей и уникальным перископическим телеобъективом с пятикратным оптическим зумом. Также он имеет прочный титановый корпус, новый чип Apple A17 Pro, разъём USB Type-C и кнопку действия, заменяющую привычный переключатель беззвучного режима.