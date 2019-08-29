В России подключили к сетям 5G первый город

Правительство Санкт-Петербурга объединилось с ПАО "МТС" и китайской компанией Huawei для запуска на территории Кронштадта первой в России полноценную городскую предкоммерческую сеть связи пятого поколения. Так, 5G-сигнал охватывает практически всю населенную часть Кронштадта. При этом сама сеть развернута на базе восьми базовых станций, пять из которых работают в диапазоне 4,9 ГГц, а оставшиеся в диапазоне 28 ГГц. Планируется, что до конца сентября запустится еще четыре базовых станции в диапазоне 4,9 ГГц.

”Развертывание сетей 5G является одной из важных составляющих национального проекта "Цифровая экономика". Высокая скорость и способность передавать большой массив данных без задержки в сетях пятого поколения необходимы для развития таких инновационных технологий, как умные города, интернет вещей, беспилотный транспорт, виртуальная реальность и многих других”, — добавили в администрации.