В России подорожает аренда серверов с января 2025 года

С начала 2025 года крупные российские хостинг-провайдеры планируют поднять цены на 10–15%. В компаниях объясняют это необходимостью установить системы для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и адаптироваться к новым налоговым требованиям. Представитель RuVDS Никита Цаплин отметил, что расходы на программное обеспечение и оборудование для СОРМ могут достигать 10 миллионов рублей, а некоторые компоненты системы стоят до миллиона рублей. В самой компании это будет первое повышение цен за три года, при этом рост составит до 12,6% для большинства услуг.

Ситуацию также усложнили изменения в законодательстве. С 1 февраля 2024 года компании, не включённые в специальный реестр Роскомнадзора, лишились права легально предоставлять услуги хостинга. Участники рынка считают, что регистрация и приведение услуг в соответствие с требованиями реестра обошлись малым компаниям в 10–20 миллионов рублей, а крупным — в сотни миллионов. Кроме того, на ценообразование влияет рост стоимости оборудования, который в годовом исчислении достигает 20–30%, и обновление ПО для обеспечения информационной безопасности.

Эксперты отмечают, что рынок хостинга в России фрагментирован. Лидерами остаются Reg.ru, Ru-Center и Masterhost, на долю которых приходится значительная часть клиентов. Сергей Рыжков из Reg.ru рассказал, что цены на программное обеспечение выросли на 20–30%, что также сказывается на тарифах. В Минцифры сообщили, что проверяют обоснованность повышения цен, однако производители оборудования считают, что рост связан не только с требованиями по СОРМ, но и с общей экономической ситуацией.