В России подорожает электроника

Ритейлеры сообщают об увеличении закупочной стоимости на 10-15% для множества брендов, включая Beko, Tefal, Lex и другие.

Производители отправили дистрибьюторам письма о повышении закупочных цен в связи с изменением курсов валют. Курсы евро и доллара уже достигли максимальных значений с марта 2022 года.

К слову, данное повышение цен — второе за год. Эксперты отмечают, что большинство импортируемой техники в России оплачивается в иностранной валюте, поэтому рост себестоимости затронет все виды бытовой техники и электроники.

Ожидается, что самый сильный рост цен будет заметен в сегменте смартфонов, ноутбуков и планшетов, тогда как цены на бытовую технику начнут расти позже из-за наличия складских запасов у ритейлеров.