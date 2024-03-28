В России подорожают компьютеры и смартфоны из-за новых пошлин на посылки с 1 апреля

Порог стоимости посылок, не облагаемых пошлиной, снижается с €1000 до €200. Это неминуемо приведет к удорожанию импортной электроники и гаджетов на российском рынке.

Участники отрасли прогнозируют рост цен на 15-20% для товаров параллельного импорта. Под удар в первую очередь попадут смартфоны iPhone, ноутбуки MacBook, наушники AirPods от Apple, а также продукция Samsung, Razer, Logitech и других брендов, официально не представленных в РФ.

Ожидается существенное подорожание товаров среднего ценового сегмента: бытовой техники LG, Bosch, Tefal и прочих зарубежных марок стоимостью от 20 до 100 тыс рублей.

При этом на отечественную электронику и гаджеты китайских вендоров пошлины практически не повлияют.

Стоит отметить, что пока решение о снижении беспошлинного лимита не является окончательным. Рассматриваются варианты с порогом в €500 или сохранением планки €200, но со снижением самой пошлины с 15% до 5%.

Тем не менее, уже сейчас очевидно, что грядущие изменения негативно скажутся на российском рынке электроники и существенно ударят по покупательской способности населения в этом сегменте.