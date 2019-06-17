В России подорожают лекарства

Обязательная маркировка лекарств приведёт к росту цен. Об этом рассказала «Российская Газета» по результатам совещания по вопросам внедрения маркировки с криптозащитой, которое состоялось в министерстве промышленности и торговли России.

Внедрение маркировки началось 1 февраля 2017 года в качестве пилотного проекта с несколькими фармкомпаниями-добровольцами. С 1 января 2020 года маркировка цифровыми кодами с криптозащитой станет обязательной в России.

Как вынесли на своём опыте участники пилотного проекта, внедрение маркировки обходится а сумму порядка 100 млн рублей. В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.