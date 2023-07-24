В России подписали закон о внедрении цифрового рубля

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной. Данный тип денег будет храниться в цифровых кошельках, доступ к которым будет осуществляться через мобильные приложения банков и интернет-банки.

Центробанк России будет оператором платформы цифрового рубля и определит тарифы на операции с ним. Предполагается, что для граждан переводы и платежи будут бесплатными, а для бизнеса составят 0,3% от платежа.

Новый вид валюты можно будет завещать, а наследникам — получать их для расходов на похороны наследодателя.

Однако, по цифровому рублю не начисляются проценты на остаток, кешбэк, а также нельзя будет оформить кредиты или вклады в цифровых рублях.