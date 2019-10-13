В России подросткам разрешат убивать из охотничьего оружия

Так, согласно тексту нового закона, граждане России, имеющие разрешение на хранение оружия или лицензию на его приобретение, могут как носить, так и использовать охотничье оружие, не зарегистрированное на них, но переданное им для охоты. Что важно, в проекте закона речь идет о том, чтобы разрешить передавать охотничье оружие гражданам от 16 до 18 лет. В качестве ограничений было указано, что им можно будет передавать только охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие при лично представленном согласии законного представителя несовершеннолетнего лица.

Также в тексте законопроекта говорится о том, что новое разрешение на использование оружия будет выдаваться после окончания соответствующего обучения и множества проверочных мероприятий. Помимо всего прочего новый закон разрешит подросткам получать разрешение на ношение и использование оружия, а также охотничьего билета.