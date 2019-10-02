В России поймали охранника, который подрабатывал хакерством

Согласно имеющимся данным, сотрудник ЧОПа, работая в здании НГАУ, скачал на рабочий компьютер программы, занимающиеся подбором логинов и паролей от аккаунтов пользователей популярных игровых сервисов: Steam, Origin, Uplay и других. Ворованные данные мужчина выставлял на продажу в интернете.

В конечном итоге охранник был задержан сотрудниками ФСБ России, которые вычислили его по IP-адресу. Свою вину “хакер” полностью признал, в свою очередь сторона обвинения потребовала приговорить его к двум годам условно с испытательным сроком на два года.