Наука и технологии
Вчера 22:23
В России поймали охранника, который подрабатывал хакерством
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Стало известно, что в Новосибирске был обвинен 31-летний охранник. По мнению суда, он занимался воровством логинов и паролей пользователей игровых платформ при помощи вредоносного программного обеспечения.
Согласно имеющимся данным, сотрудник ЧОПа, работая в здании НГАУ, скачал на рабочий компьютер программы, занимающиеся подбором логинов и паролей от аккаунтов пользователей популярных игровых сервисов: Steam, Origin, Uplay и других. Ворованные данные мужчина выставлял на продажу в интернете.
В конечном итоге охранник был задержан сотрудниками ФСБ России, которые вычислили его по IP-адресу. Свою вину “хакер” полностью признал, в свою очередь сторона обвинения потребовала приговорить его к двум годам условно с испытательным сроком на два года.
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