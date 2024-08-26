В России показали, как будут выглядеть чайник и микроволновка в будущем

Студенты курса «Промышленный дизайн» Британской высшей школы дизайна в Москве представили свои инновационные идеи для бренда бытовой техники REDMOND. В рамках конкурса они переосмыслили традиционные бытовые приборы, вдохновляясь космосом, кубизмом и киберпанком. На защите проектов было представлено 17 работ, из которых эксперты компании выделили три, наиболее соответствующие заданным критериям.

Один из проектов, отмеченных специалистами REDMOND, предложил концепцию экокухни с системой гидравлических клапанов для подачи и слива воды прямо через столешницу. Эта идея не только экономит время и пространство, но и сочетает функциональность с футуристическим дизайном. Другой проект сосредоточился на визуализации бытовой техники будущего, предсказывая, что устройства будут иметь плавные линии, минималистичный дизайн и неяркие цвета. Особое внимание было уделено очистителю воздуха, оснащённому мягкими электронными фильтрами, которые можно размещать в разных частях помещения для равномерного увлажнения.