В России показали новейшее оружие по борьбе с беспилотниками

Известный телеканал “Звезда” поделился кадрами с учений, которые демонстрируют применение российского комплекса “Палантин-К” специалистами войск радиоэлектронной борьбы Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа. Комплекс был использован для имитации противодействия вражеским беспилотникам. В опубликованном видео показано развертывание комплекса по противодействию беспилотникам.

В рамках учения военнослужащим производился запуск “вражеского” беспилотника, который был оснащен взрывным устройством. Так, “Палантин-К” обнаружил цель и осуществил выход на канал управления устройством, переводя всю информацию на монитор специалиста. Отмечается, что учение с применением комплекса “Палантин-К” было названо успешным.