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Наука и технологии
Опубликовано 25 марта 2024, 19:27
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В России показали отечественный ИИ переводчик для промышленности

Выполненный в формате планшета
В России разработали и показали планшет-перводчик со встроенным ИИ

Росэнергоатом на выставке «Атомэкспо-2024» представил новинку — «IT-переводчик». Этот умный планшет содержит огромный словарь английских слов, включая термины из разных областей, таких как экономика и техника, а также специальные термины атомной промышленности.

Планшет работает на операционной системе Astra Linux и оснащён мощным процессором для обработки больших объёмов информации. Его обучили распознавать и переводить разговоры на английском с разными акцентами за более чем 900 часов. Это позволяет эффективно общаться с иностранными партнёрами в различных областях, включая обучение персонала на объектах с ограниченным доступом.

Разработчики также работают над русско-турецким переводчиком для проекта строительства АЭС «Аккую» в Турции, что демонстрирует их стремление расширить функциональность устройства.