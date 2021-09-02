В России показали похожих на людей сервисных роботов

По словам Алексея Южакова, председателя совета директоров компании "Промобот", следующим шагом в развитии российской робототехники и продуктов компании станут андроиды ещё более похожие на людей. «Там ещё более реалистичная кожа, там абсолютно переработан каркас, он может показывать ещё больше мимик. Новый каркас сейчас патентуем», – отметил Южаков. Также он подчеркнул, что ещё одна разработка компании работает как телеоператор на съёмках событий ВЭФ. И как заявляют представители компании, в отделения МФЦ сначала по Москве, а в последствии во все регионы России, будут поставлены сервисные, социальные роботы, заменяющие консультантов.

Также, по словам Южакова, компания будет придерживаться стратегии развития робототехники, рассчитанной до 2036 года. Планируется сделать роботов не только похожих на людей внешне, но и «научить» их движениям, свойственным человеку.