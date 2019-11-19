Наука и технологии
Сегодня 14:35
В России показали прототип нового плацкартного вагона
С индивидуальными шторками и USB-портами
В рамках ежегодной выставки “Транспорт России”, проходящей в этом году с 19 по 21 ноября в Москве, был показан прототип нового плацкарта. Помимо всего прочего, в нем присутствует индивидуальное пространство для отдельно взятых пассажиров.
Разработкой нового вида вагонов занимается российская группа компаний “Трансмашхолдинг”. Новый тип плацкарта на первых взгляд похож на обычный, который используется повсеместно в наше время, но при этом те же полки в нем разделены перегородками, благодаря чему каждый пассажир получает куда большее количество личного пространства. Также по проекту разработчиков предусмотрены шторки, индивидуальные столики, лампы и так необходимые в 2019 году USB-порты для подключения смартфонов, планшетов и прочей электроники.
Что интересно, прототип, представленный в рамках выставки, все еще не является окончательным — это лишь одна из концепций пассажирских вагонов, которые планируется в дальнейшем внедрить вместо традиционного плацкарта.