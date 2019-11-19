В России показали прототип нового плацкартного вагона

Разработкой нового вида вагонов занимается российская группа компаний “Трансмашхолдинг”. Новый тип плацкарта на первых взгляд похож на обычный, который используется повсеместно в наше время, но при этом те же полки в нем разделены перегородками, благодаря чему каждый пассажир получает куда большее количество личного пространства. Также по проекту разработчиков предусмотрены шторки, индивидуальные столики, лампы и так необходимые в 2019 году USB-порты для подключения смартфонов, планшетов и прочей электроники.

Что интересно, прототип, представленный в рамках выставки, все еще не является окончательным — это лишь одна из концепций пассажирских вагонов, которые планируется в дальнейшем внедрить вместо традиционного плацкарта.