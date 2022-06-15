В России показали робота с внешностью фотомодели. Его сделали продавцом мороженого

Сегодня в 19:48
1 мин.
В России показали робота с внешностью фотомодели. Его сделали продавцом мороженогоИ представили на Петербургском международном экономическом форуме
Российская компания «Промобот» — производитель сервисных человекоподобных роботов в сотрудничестве с компанией «Робин Гуд Роботикс» представили робота Дуняшу, которая продаёт мороженое, разливает напитки и предлагает послушать музыку, пока покупатель ждёт.
Дуняша — робот, осуществляющий полный цикл обслуживания клиента. Прототипом робота стала Миссис Пермь — 2014 Диана Габдуллина. Поэтому в Дуняше угадываются черты пермячек.
Возможности робота были продемонстрированы на Петербургском международном экономическом форуме. Гостям форума Дуняша готовила кофе в роботизированном кафе. Дуняша может предложить не только кофе, напитки и мороженое, но и тему для разговора. Может выразить свои комплименты или предложит послушать музыку.