В России показали вертолетный беспилотник

Холдинг Технодинамика из госкорпорации Ростех представил на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 новый вертолетный беспилотник.

Он обладает взлетной массой более 300 кг. Как отмечает Технодинамика в своём официальном сообщении, беспилотник такой размерности создан и испытан в России впервые.

Разработка была представлена президенту Россииа Владимиру Путину, который в первый день открытия авиасалона МАКС-2019 ознакомился с перспективными разработками российской и зарубежной авиационной промышленности.

Новинка создана в рамках проекта по разработке комплекса беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов с различными массово-габаритными характеристиками. Обладая взлетной массой в 315 кг, она может находиться в воздухе не менее 1 часа, достигая максимальной высоты 2,5 км. Максимальная дальность полета беспилотника составляет более 100 км.