В России показали ядерные реакторы на колёсах

Входящий в состав Росатома научно-исследовательский и конструкторский институт им.Н.А.Доллежаля представил на военно-техническом форуме «Армия-2019» проекты уникальных реакторных установок, в том числе на автомобильном шасси.

Речь идёт о перспективных разработках реакторных установок атомных станций сравнительно небольшой мощности: АТГОР, «Шельф, «Витязь» и УНИТЕРМ.

Подобные передвижные ядерные реакторы можно будет использовать на местности с ограниченными электроэнергетическими ресурсами, во всякого рода удалённых населённых пунктах.

АвтоАЭС позволят удешевить электроэнергию, так как вырабатываемые передвижным реактором киловатт-часы по себестоимости будут обходиться примерно в 1,5-1,7 раза дешевле тех же киловатт-часов, вырабатываемых дизельными установками на топливе, которое приходится постоянно привозить за сотни км.

Реактор оборудован на автомобильном шасси – в защищённой капсуле. По некоторым данным, планируется использование автономной системы охлаждения.