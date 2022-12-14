В России покупатели всё чаще начали судиться с продавцами электроники

Суммы исков, которые истцы хотят взыскать с продавцов, составляют 14 млн–250 млн рублей. Юристы даже считают, что некоторые торговые сети могут стать банкротами.

Основные претензии заключаются в усложнении логистики и увеличении сроков поставок в силу ухода зарубежных компаний с российского рынка. Также претензии связаны с исполнением обязательств по договорам: поставками товаров, арендой, возмездным оказанием услуг и т.д.