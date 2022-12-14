В России покупатели всё чаще начали судиться с продавцами электроники

17:46, 14 декабря 2022
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В России покупатели всё чаще начали судиться с продавцами электроникиВ исках фигурируют огромные суммы
В России и физические, и юридические лица всё чаще судятся с продавцами электроники. На сегодняшний день известно об исках к «МегаФону», re:Store, «Ситилинку» и «М.Видео-Эльдорадо».
Фото: Ugorskinfo.ru
Суммы исков, которые истцы хотят взыскать с продавцов, составляют 14 млн–250 млн рублей. Юристы даже считают, что некоторые торговые сети могут стать банкротами.
Основные претензии заключаются в усложнении логистики и увеличении сроков поставок в силу ухода зарубежных компаний с российского рынка. Также претензии связаны с исполнением обязательств по договорам: поставками товаров, арендой, возмездным оказанием услуг и т.д.