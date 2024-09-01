В России полностью импортозаместят критическую инфраструктуру до конца 2029 года

С 1 сентября 2024 года объекты критической информационной инфраструктуры в России начнут переходить на отечественные программно-аппаратные комплексы. Это решение закреплено в новом постановлении правительства. Теперь закупать и использовать иностранные технологии станет возможно лишь в редких случаях: если оборудование было куплено до указанной даты или если для него нет российских аналогов, что должно быть подтверждено Минпромторгом.

Постепенная замена иностранной техники на отечественные решения будет проходить до 1 января 2030 года. В списке ответственных министерств, занимающихся переходом, оказались Минздрав, Минобрнауки, Минтранс, Минцифры, Минэнерго, Минпромторг, Минфин, Росреестр, «Росатом», «Роскосмос» и Центробанк. Это значит, что много госструктур будет работать над реализацией нового подхода.

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) представляет собой набор оборудования и программ, которые совместно выполняют различные задачи. Их можно встретить в системах управления предприятиями, видеонаблюдения, автоматизации процессов на производстве и в системах безопасности. Таким образом, переход на отечественные решения охватит широкий спектр сфер и обеспечит большую независимость России в высоких технологиях.