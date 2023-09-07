В России полностью отключат пейджеры

Министерство цифрового развития предложило прекратить выдачу лицензий на пейджинговую связь в России, так как эта старая технология больше не нужна. Согласно их предложению, пейджинговая связь уже полностью заменена мобильными телефонами.

Последняя лицензия на пейджинговую связь истекла в июне. Минцифры считает, что регулирование этой области уже неактуально и избыточно.

Пейджеры были популярны в России в 1990-х годах, позволяя людям обмениваться текстовыми сообщениями через радиоволны. Но с развитием мобильных телефонов, они ушли в прошлое.