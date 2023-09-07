Наука и технологии
21:25, 07 сентября 2023
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В России полностью отключат пейджеры

Выдача лицензий на пейджинговую связь приостановлена

Россия перестанет выдавать лицензию на связь через пейджеры. Её считают устаревшей

Министерство цифрового развития предложило прекратить выдачу лицензий на пейджинговую связь в России, так как эта старая технология больше не нужна. Согласно их предложению, пейджинговая связь уже полностью заменена мобильными телефонами.

Последняя лицензия на пейджинговую связь истекла в июне. Минцифры считает, что регулирование этой области уже неактуально и избыточно.

Пейджеры были популярны в России в 1990-х годах, позволяя людям обмениваться текстовыми сообщениями через радиоволны. Но с развитием мобильных телефонов, они ушли в прошлое.

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