В России получили наножидкости для солнечных коллекторов

Российские учёные разработали наножидкости на основе углеродных наночастиц, которые могут значительно повысить эффективность солнечных коллекторов. Эти жидкости обладают высокой теплопроводностью и способностью поглощать солнечный свет, что делает их перспективными для энергетики. По данным издания «Наука в Сибири», они равномерно распределяют наночастицы, улучшая преобразование солнечного излучения в тепло.

В основе работы солнечного коллектора лежит преобразование солнечной энергии в тепловую. Однако традиционные методы нагрева через поверхность не всегда эффективны. Новый подход предлагает использовать наножидкости с углеродными наноматериалами, которые способны поглощать и преобразовывать свет за счёт электронной структуры, объяснили в Институте теплофизики СО РАН. Исследователь Марина Морозова отметила, что особая структура наноматериалов позволяет электронам эффективно захватывать свет.

Эти наножидкости также находят применение за пределами энергетики. Например, они могут использоваться в охлаждающих системах микроэлектроники, электрохимических накопителях энергии, текстильной промышленности и медицине. Старший научный сотрудник Алексей Зайковский добавил, что их исследование открывает новые горизонты для создания инновационных материалов, которые со временем улучшат современные технологии.