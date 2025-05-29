В России получили новый класс препаратов для лечения рака

Исследователи РТУ МИРЭА создали уникальные препараты на основе платины и природных хлоринов, которые могут сделать лечение рака более эффективным и менее токсичным. Эти вещества объединяют два подхода: химиотерапию и фотодинамическое воздействие. Учёные уверены, что такая комбинация способна преодолеть ограничения классических методов и предложить новое решение для борьбы с устойчивыми опухолями.

Новые комплексы представляют собой модифицированные хлорины, которые избирательно накапливаются в опухолях, и соединения платины, обеспечивающие общее противоопухолевое действие. В отличие от традиционных препаратов, таких как цисплатин, новые вещества менее токсичны и могут действовать даже на сложные формы рака. При воздействии света хлорины активируются и создают реактивные формы кислорода, что усиливает разрушение опухоли. Чтобы сделать эту технологию более стабильной и действенной, учёные добавили в хлорины карбоксильные группы, что позволило создать устойчивые комплексы с платиной.

По словам Петра Островерхова, одного из ведущих разработчиков, новое соединение способно решить сразу несколько проблем: оно снижает побочные эффекты и эффективно работает против агрессивных опухолей. Следующим шагом в разработке препарата станет тестирование на противоопухолевую активность. Если результаты подтвердят ожидания, это станет большим шагом вперёд в создании более безопасных и мощных методов лечения онкологии.