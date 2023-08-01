В России получили сверхэффективное средство против кишечной палочки

Исследователи Института физической химии и электрохимии (ИФХЭ) им. А. Н. Фрумкина РАН и Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН разработали способ предсказания свойств способных уничтожать бактерии светочувствительных веществ. Работа ученых опубликована в журнале Frontiers in Molecular Biosciences.

При фотодинамической терапии молекулы-агенты — фотосенсибилизаторы — под воздействием фотонов переводят кислород в тканях в активные формы. Те способны повреждать клеточные мембраны, что приводит к смерти бактерий и других микробов.

Разработанный российскими учеными метод заключается в сочетании биофизических экспериментов с компьютерным молекулярным моделированием, что позволяет направленно получать фотосенсибилизаторы с наилучшими антимикробными свойствами, пояснила одна из авторов работы, академик РАН Юлия Горбунова.

С его помощью исследователям далось синтезировать порфирин фосфора(V) — соединение, уничтожающее кишечную палочку почти в два раза активнее известных антибиотиков.

В отличие от других порфиринов, проявлявшие антимикробную активность соединения располагались внутри клеточной мембраны параллельно ее поверхности, отмечает заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев. Таким образом, считает ученый, открывается путь для направленного поиска новых фотосенсибилизаторов для антимикробной фотодинамической терапии.