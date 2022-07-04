В России попробуют внедрить бесконтактную оплату через NFC на смартфоне продавца

Для улучшения ситуации, НСПК, вместе с банками, решила внедрить в стране способ оплаты по NFC-технологии в Системе быстрых платежей (СБП).

Планируется, что схема будет такой: продавец будет использовать смартфон с технологией SoftPOS, после чего клиенту будет достаточно коснуться своим смартфоном устройства продавца для совершения оплаты.

Стоит, правда, отметить, что для оплаты данным методом пользователю будет необходимо установить приложение «СБПэй».

Зато в таком случае бесконтактная оплата будет доступна не только пользователям Android, но и любителям iOS.

Сообщается, что первым подобный функционал протестировал Делобанк. Теперь же присоединиться к нему планируют ВТБ и РНКБ.