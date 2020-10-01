В России попросили 25 миллиардов рублей на цифровизацию тюрем

ФСИН рассчитывает получить полную сумму в период с 2021 по 2023 года, после чего займется реализацией проекта совместного с госкорпорацией Ростех, передает издание Коммерсант. Ожидается, что общими усилиями Ростеха и ФСИН удастся реализовать “цифровизацию тюрем, включая внедрение систем распознавания лиц, контроль труда заключенных и электронный документооборот”.

Напомним, что ранее ведомство и компания уже просили около 6 млрд рублей. Тогда заявлялось о необходимости этих средств для создания цифровой системы, с помощью которой удастся минимизировать “манипулирование некоммерческими организациями информацией об условиях содержания осужденных”.