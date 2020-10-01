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В России попросили 25 миллиардов рублей на цифровизацию тюрем
В случае удовлетворения просьбы, полную сумму могут “передать” уже до 2023 года
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России попросила 25 млрд рублей для проекта по цифровизации тюрем. Заявляется, что деньги будут использования для закупки системы распознавания лиц в колониях и перевод ведомства на российское программное обеспечение.
ФСИН рассчитывает получить полную сумму в период с 2021 по 2023 года, после чего займется реализацией проекта совместного с госкорпорацией Ростех, передает издание Коммерсант. Ожидается, что общими усилиями Ростеха и ФСИН удастся реализовать “цифровизацию тюрем, включая внедрение систем распознавания лиц, контроль труда заключенных и электронный документооборот”.
Напомним, что ранее ведомство и компания уже просили около 6 млрд рублей. Тогда заявлялось о необходимости этих средств для создания цифровой системы, с помощью которой удастся минимизировать “манипулирование некоммерческими организациями информацией об условиях содержания осужденных”.